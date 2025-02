VODIČI, POZOR: Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na uzáveru D1

Bratislava 28. februára (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na presmerovanie dopravy pre stavebné práce na rozširovaní hlavného diaľničného ťahu D1 pred Bratislavou. Presmerovanie si vyžiada uzáveru D1 počas dvoch víkendov. V piatok o 20.00 h sa uzavrie D1 výlučne v smere z Bratislavy na Žilinu. V opačnom smere tento víkend doprava obmedzená nebude. TASR o tom informovala mediálna komunikácia NDS.



"Práce na presmerovaní dopravy si vyžiadajú úplnú víkendovú uzáveru D1 v smere z Bratislavy, od Zlatých pieskov po križovatku Bernolákovo (Triblavina). Uzávera samotnej diaľnice D1 od Zlatých pieskov štartuje dnes, v piatok od 20.00 h a potrvá do pondelka 3. marca do skorých ranných hodín," priblížili z NDS. Motoristi budú presmerovaní na cestu I/61, takzvanú starú Seneckú. Doprava z D4 bude poobede presmerovaná na R7 a následne na D1 cez Prístavný most v Bratislave.



"Víkendová uzávera sa koná v čase západoslovenských jarných prázdnin. Tejto skutočnosti sa prispôsobil aj smer uzávery. Uzatvorí sa smer z Bratislavy na Žilinu. Opačný smer ostáva bez obmedzení, keďže sa očakávajú vyššie dopravné intenzity práve smerom do hlavného mesta," objasnila NDS.



S cieľom zníženia dosahu uzávery na dopravu z Bratislavy sa počas víkendu umožní výjazd z križovatky Bernolákovo na D1 v smere na Trnavu. Motoristi sa tak z I/61 dostanú na diaľnicu už na križovatke Bernolákovo. Po skončení víkendovej uzávery sa výjazd na D1 v smere na Trnavu v križovatke opäť uzatvorí.



"Uzatvorenie diaľnice je nevyhnutné pre zaistenie bezpečného a plynulého presmerovania dopravy. V rámci uzávery sa zrealizuje demontáž a montáž stoviek metrov betónových zvodidiel a vyznačia sa stovky metrov vodorovného dopravného značenia," doplnila NDS.