NDS začala s opravou cesty v úseku z Budimíra do Košíc

Košice 7. septembra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť v pondelok začala s opravou cesty I/20 v úseku z Budimíra do Košíc. Pre TASR to za NDS potvrdila Eva Žgravčáková. Obmedzenia pre vodičov potrvajú do 4. októbra.



Doprava bude počas uvedeného obdobia vedená vo voľnom jazdnom pruhu. „Obmedzenie dopravy je etapovité, aktuálne s ním treba počítať v kilometri 107,000 – 108,500 v smere do Košíc. Oprava spočíva vo výmene krycej vrstvy vozovky po celej šírke jazdného pásu vrátane krajnice,“ spresnila. Vodiči musia rátať s postupnou uzáverou pravého jazdného pásu cesty v kilometri 107,000 až 110,740.