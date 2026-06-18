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NDS zlepší stav podjazdu Lučivná na D1
V súvislosti s prácami je potrebné sa pripraviť na dopravné obmedzenia.
Autor TASR
Lučivná 18. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) bude počas najbližšieho víkendu robiť údržbu podjazdu Lučivná v úseku diaľnice D1 medzi Mengusovcami a Štrbou pod Tatrami. Práce sú súčasťou pravidelnej starostlivosti o diaľničnú infraštruktúru a pomôžu zachovať jej dobrý technický stav aj v ďalších rokoch. Informoval o tom komunikačný odbor NDS.
V súvislosti s prácami je potrebné sa pripraviť na dopravné obmedzenia. „V smere na Žilinu bude úsek uzatvorený od soboty 20. júna od 20.00 h do nedeľných ranných hodín (21. júna). V smere na Prešov bude uzávera trvať od nedele 21. júna od 08.00 h do večerných hodín,“ uviedla NDS.
Počas prác bude doprava vedená obchádzkovou trasou z diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 cez Tatranskú Štrbu a následne po ceste III/3060 s možnosťou opätovného napojenia na diaľnicu v križovatke Štrba. Diaľničiari v tejto súvislosti žiadajú vodičov o zvýšenú pozornosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
„O diaľnice, mosty aj podjazdy sa staráme priebežne počas celého roka. Pravidelnou údržbou predlžujeme životnosť infraštruktúry a zároveň zvyšujeme komfort a bezpečnosť motoristov. Aj vďaka takýmto prácam dokážeme predchádzať rozsiahlejším zásahom v budúcnosti,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
V súvislosti s prácami je potrebné sa pripraviť na dopravné obmedzenia. „V smere na Žilinu bude úsek uzatvorený od soboty 20. júna od 20.00 h do nedeľných ranných hodín (21. júna). V smere na Prešov bude uzávera trvať od nedele 21. júna od 08.00 h do večerných hodín,“ uviedla NDS.
Počas prác bude doprava vedená obchádzkovou trasou z diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 cez Tatranskú Štrbu a následne po ceste III/3060 s možnosťou opätovného napojenia na diaľnicu v križovatke Štrba. Diaľničiari v tejto súvislosti žiadajú vodičov o zvýšenú pozornosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
„O diaľnice, mosty aj podjazdy sa staráme priebežne počas celého roka. Pravidelnou údržbou predlžujeme životnosť infraštruktúry a zároveň zvyšujeme komfort a bezpečnosť motoristov. Aj vďaka takýmto prácam dokážeme predchádzať rozsiahlejším zásahom v budúcnosti,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.