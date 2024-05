Novú železničnú zastávku Bratislava–Vrakuňa by mohli spustiť v júni

Bratislava 20. mája (TASR) - Novú železničnú zastávku Bratislava-Vrakuňa by mohli do prevádzky spustiť v júni. Predpokladajú to Železnice SR s odvolaním sa na priebeh stavebných prác i administratívy. Týka sa to však len železničnej časti stavby terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Vrakuňa. Povolenia na objekty, ktoré vydáva bratislavský magistrát, totiž stále chýbajú. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ŽSR Vladimíra Bahýlová.



"Železnice SR vykonávajú stavebné práce ako aj administratívnu činnosť tak, aby bolo možné od júna spustiť do prevádzky železničnú časť stavby, teda novú železničnú zastávku Bratislava-Vrakuňa. Tento zámer je momentálne reálny," skonštatovala Bahýlová.



V súčasnosti sú realizované dokončovacie práce na železničných objektoch. Dokončuje sa napríklad zastrešenie nástupíšť, úpravy terénu či pokládky zámkovej dlažby. Ukončenie týchto prác predpokladajú železnice v máji. Následne bude železničná zastávka podľa hovorkyne funkčná a prístupná pre verejnosť. Do užívania ju budú môcť dať aj bez objektov, na ktoré vydáva povolenie hlavné mesto.



Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sa týkajú železničnej infraštruktúry, majú totiž samostatné stavebné povolenie. Stavebné povolenie na ne vydáva dráhový stavebný úrad patriaci pod Ministerstvo dopravy SR. To znamená, že na ne môže prebehnúť samostatné kolaudačné konanie. Na zvyšné objekty vydáva stavebné povolenie iný kompetentný stavebný úrad, v tomto prípade príslušný stavebný úrad patriaci do pôsobnosti hlavného mesta. K "mestským" objektom patria napríklad zastávky MHD.



Povolenia na tieto objekty však stále nie sú vydané. "Menovanú problematiku komunikujeme s magistrátom," podotkla Bahýlová s tým, že hlavné mesto požiadali o súčinnosť.



TIOP Vrakuňa je prvým terminálom, ktorý ŽSR realizujú v Bratislave. S jeho výstavbou sa začalo vlani koncom októbra. Avizovaných bolo viacero. V súčasnosti sa pracuje na projekte TIOP Lamačská brána (Bory) či TIOP Ružinov.