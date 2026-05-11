Pondelok 11. máj 2026Meniny má Blažena
Pripravujú modernizáciu cesty v katastri Šurian

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Šurany 11. mája (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje rekonštrukciu takmer 8,5-kilometrového úseku cesty II/580 v katastri mesta Šurany. Kraj už vyhlásil verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky je 4.731.195,42 eura.

Modernizácia sa týka komunikácie v časti od križovania s cestou I/75 po železničné priecestie so železničnou traťou číslo 150. Rekonštrukcia cesty má zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť dopravy, zníženie negatívneho vplyvu dopravy na životné prostredie a zníženie hlukovej záťaže. Zároveň sa má zvýšiť únosnosť cesty, zlepšiť jej technické parametre, zvýšiť dopravný komfort a predĺžiť životnosť komunikácie.

Súčasťou modernizácie bude výmena a oprava krytu vozovky, zrezanie nespevnených zemných krajníc i zhutnenie podkladu. Prečistia a prehĺbia sa tiež priekopy. Dôjde aj k výmene poškodených cestných obrubníkov, existujúcich poklopov a mreží vpustov, doplnia sa meteostanice i oceľové zvodidlá a zábradlie. Pribudne aj vodorovné dopravné značenie i prvky pre nevidiacich na existujúcich priechodoch pre chodcov.
