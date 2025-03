Chátrajúci most v Jure nad Hronom zbúrajú

Jur nad Hronom 28. marca (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zbúra most v obci Jur nad Hronom v Levickom okrese. Asanáciu už schválili aj krajskí poslanci na svojom marcovom rokovaní.



Most s dĺžkou 102 metrov je dlhodobo v havarijnom stave a od roku 2018 je uzatvorený. „Došlo k podmytiu pilierov, ktoré naďalej klesajú. Most je za hranicou svojej životnosti a po diagnostike v roku 2024 možno vysloviť záver, že tento most je neopraviteľný,“ uviedol riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.



Ako doplnil podpredseda NSK Tibor Csenger, okrem zničených pilierov má most poškodené aj nosníky. „Sú tak nadmerne poškodené, že tento most môže hocikedy spadnúť. Je nutné, aby bol čo najskôr odstránený. Je šťastím, že bol ešte v roku 2018 uzavretý a nedošlo tam k žiadnemu nešťastiu,“ skonštatoval Csenger.



NSK počíta v prvej etape prác s odstránením mostného objektu. Podľa Privalinca je predpokladaná cena projektovej dokumentácie 29.000 eur. Samotná demolácia mosta by podľa Úradu NSK mala stáť 861.000 eur. V druhej etape sa počíta s výstavbou nového mosta. „Predpokladaná cena na spracovanie projektovej dokumentácie novostavby mostného objektu predstavuje sumu 184.500 eur, náklady na samotnú realizáciu nového mostného prepojenia s rovnakou dĺžkou a šírkovým usporiadaním predpokladáme v sume 5.043.000 eur,“ doplnil Úrad NSK.