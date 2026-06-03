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Nitriansky kraj zrekonštruuje päť úsekov regionálnych ciest
Predpokladaná hodnota zákazky je 1.562.172,39 eura.
Autor TASR
Nitra 3. júna (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje rekonštrukciu piatich úsekov ciest tretej triedy. Kraj už vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zverejnil výzvu na predkladanie ponúk.
Ako sa v nej uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 1.562.172,39 eura. „Ide o stavebné práce v rámci projektu s názvom Modernizácia vybraných úsekov ciest druhej a tretej triedy - zvýšenie bezpečnosti na rok 2026, 2. etapa. Jeho účelom je zlepšenie stavebno-technického stavu existujúcich ciest,“ konštatuje sa v opise zákazky.
Podľa dokumentov zverejnených vo vestníku ÚVO má prejsť rekonštrukciou a modernizáciou päť úsekov ciest tretej triedy v celkovej dĺžke viac ako 8,6 kilometra. Ide o komunikácie Ipeľské Úľany - Plášťovce, Veľký Dvor - Želiezovce, Veľké Ripňany - Behynce, Cabaj Čápor - Poľný Kesov a cestu v intraviláne obce Malé Vozokany.
Ako sa v nej uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 1.562.172,39 eura. „Ide o stavebné práce v rámci projektu s názvom Modernizácia vybraných úsekov ciest druhej a tretej triedy - zvýšenie bezpečnosti na rok 2026, 2. etapa. Jeho účelom je zlepšenie stavebno-technického stavu existujúcich ciest,“ konštatuje sa v opise zákazky.
Podľa dokumentov zverejnených vo vestníku ÚVO má prejsť rekonštrukciou a modernizáciou päť úsekov ciest tretej triedy v celkovej dĺžke viac ako 8,6 kilometra. Ide o komunikácie Ipeľské Úľany - Plášťovce, Veľký Dvor - Želiezovce, Veľké Ripňany - Behynce, Cabaj Čápor - Poľný Kesov a cestu v intraviláne obce Malé Vozokany.