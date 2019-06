Parkovanie pri Bratislavskom hrade bude obmedzené, doprava spomalená

Podľa slov rezortu by si mali vodiči naplánovať dlhší čas na presun týmito úsekmi, a to najmä v čase presunu delegácií.

Bratislava 1. júna (TASR) - Vodiči by mali v okolí Bratislavského hradu, ale aj Župného a Hodžovho námestia počítať so spomalenou premávkou. Upozornil na to tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR v súvislosti s Jarným zasadnutím Parlamentného zhromaždenia NATO. Obmedzenia budú trvať do pondelka (3. 6.).



Podľa slov rezortu by si mali vodiči naplánovať dlhší čas na presun týmito úsekmi, a to najmä v čase presunu delegácií. Výrazné obmedzenia sa však neočakávajú. V okolí Hradu treba počítať aj s obmedzeným parkovaním.



Dohľad nad objektmi, v ktorých sa budú konať rokovania, bude zabezpečovať Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR. "Dotknutý bude najmä Bratislavský hrad, ktorý bude počas týchto dní pre verejnosť uzavretý," priblížil rezort vnútra.



Na Parlamentnom zhromaždení NATO bude cez víkend okolo 650 delegátov z členských a partnerských krajín Severoatlantickej aliancie a ďalších hostí z oblasti Stredomoria, ale napríklad aj Iraku a Afganistanu. Diskutovať budú predovšetkým o otázkach bezpečnosti a obrany, ale aj o vzťahoch Ruska s NATO, hybridných vojnách či kybernetickej bezpečnosti.