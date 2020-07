Partizánske spustilo mestský parkovací systém

Partizánske 1. júla (TASR) - Samospráva Partizánskeho v stredu spustila mestský parkovací systém. Zavedením plateného parkovania sleduje reguláciu statickej dopravy v centrálnej zóne mesta. Financie, ktoré zo systému získa, chce spätne investovať do dopravy.



"Mestská parkovacia zóna sa týka mestskej časti Centrum a blízkeho okolia. Celkovo je regulovaných viac ako 1000 miest na státie, pričom ľudia, ktorí žijú v centre, majú tu trvalý pobyt či firmy, si môžu zakúpiť rezidenčnú kartu pre obyvateľa alebo podnikateľa," pripomenul pre TASR primátor Jozef Božik.



Ľudia, ktorí chodia pravidelne do centra autom, si môžu zase kúpiť rezidenčnú kartu abonent, ktorú mesto ponúka, z dôvodu pandémie a odkladu zavedenia systému, za nižšiu cenu.



Vodičom pri porušení parkovania v zóne spočiatku pokuty hroziť nebudú. "Dal som pokyn, že nebudeme porušovanie sankcionovať. My už mesiac vedieme cez mestskú políciu informačnú kampaň, upozorňujeme a dávame i odkazy za stierače tým, ktorí parkujú tak, že porušujú právne normy týkajúce sa pozemnej dopravy," priblížil Božik.



Zavedenie mestskej parkovacej zóny sa dotklo i zmeny dopravného značenia, v niektorých zónach mesto spravilo z ulíc jednosmerné či osadilo zákaz státia. "Myslím si, že ľudia si dali povedať a nové pravidlá rešpektujú," podotkol primátor.



Mestské zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o mestskom parkovacom systéme s účinnosťou od 1. januára tohto roka, na svojom februárom rokovaní ho doplnilo i o ďalšie zmeny. Primárnym cieľom VZN je zavedenie poriadku parkovania vozidiel na parkovacích plochách vo vlastníctve mesta v centre. Systém bude predovšetkým zvýhodňovať obyvateľov na úkor vozidiel a motoristov, ktorí do mesta prichádzajú za prácou či návštevou a zaberajú parkovacie miesta domácim obyvateľom.



Návštevníci centra či obyvatelia budú môcť za parkovanie zaplatiť aj prostredníctvom SMS, aplikácie či jednorazovej parkovacej karty. Systém bude spravovať mesto.