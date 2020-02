Platené parkovanie v centre spustí samospráva Partizánskeho v apríli

Partizánske 26. februára (TASR) - Mesto Partizánske spustí parkovací systém v centre začiatkom apríla. Pôvodne schválené všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o dočasnom parkovaní vozidiel doplnilo v tomto období o viaceré zmeny. Reflektovalo tak i na pripomienky obyvateľov. Aktualizovanú normu schválili na svojom rokovaní v utorok (25.2.) tamojší mestskí poslanci.



"Pripomienky súviseli s tým, aby bol návrh VZN precizovaný, aby boli vytvorené podmienky aj na vytvorenie novej rezidenčnej karty pod názvom rezidenčná karta - abonent. Občan, ktorý musí chodiť do centra a nemá trvalý pobyt v rámci mestskej parkovacej zóny, si tak môže zakúpiť túto ročnú kartu," načrtol primátor Jozef Božik.



V rámci parkovacieho systému sú podľa neho i tri lokality, kde nebude platiť žiadna karta, čo znamená, že všetci, ktorí tam zaparkujú, si budú musieť poslať SMS alebo zakúpiť parkovaciu kartu. "Ide o miesta pred mestským úradom, úradom práce a pri železničnej stanici. Chceme, aby tieto miesta boli rýchlo obratové, to znamená, že aj ten, kto má kartu, by tam nemohol stáť celý deň, ale bol motivovaný k tomu, že zaparkuje, vybaví si veci a ide ďalej tam, kde mu platí karta, alebo kde môže stáť zadarmo," ozrejmil ďalej primátor.



Zmeny sa dotkli i podnikateľov s benefitnými vozidlami, ale i občanov, ktorí počas roka prídu, prípadne sa rozhodnú predať svoje auto. Radnica im vráti z parkovacej karty alikvotnú čiastku.



Samospráva plánuje do normy postupne zapracovať aj ďalšie pripomienky, a to po zavedení parkovacej politiky v centre. Systém by sa mal rozšíriť i do ďalších lokalít v meste, v nadväznosti na pripomienky obyvateľov by to malo byť najskôr sídlisko Luhy I.