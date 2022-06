VODIČI, BUĎTE TRPEZLIVÍ: Cestári opravujú most Lamač

Bratislava 21. júna (TASR) - Po rozšírení vozovky diaľnice D2 za mostom Lamač začala Národná diaľničná spoločnosť (NDS) s opravou samotného mostného objektu. "Práce potrvajú do konca augusta," pripomenula hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



Cestári opravujú časť mosta v smere z Bratislavy do Malaciek. Plynulosti premávky by počas opravy malo pomôcť rozšírenie vozovky a zachovanie dvoch pruhov v oboch smeroch. "Z tohto dôvodu očakávame len minimálne komplikácie pre motoristov," dodala Žgravčáková.



Pripomenula, že dva dočasné pruhy majú rozdielnu šírku, vonkajší je široký 3,25 metra a vnútorný 2,30 metra. "Vo vnútorných jazdných pruhoch bude povolená jazda vozidiel, ktorých celková šírka nepresahuje dva metre," upozornila.



Vysvetlila, že most budú opravovať v nonstop režime v závislosti od technologických postupov. "Na rozširovaní vozovky a samotnej oprave mosta pracuje približne 30 pracovníkov, pri prácach využívame 15 mechanizmov," objasnila Žgravčáková.



Doplnila, že z technologického hľadiska bude najzložitejším úkonom odstránenie starých železobetónových prekážok nad elektrickým vedením ŽSR. "Tieto práce si vyžiadajú aj výluku na železničnej trati," avizovala.



Po samotnej oprave mosta ostane natrvalo predĺžený pripájací pruh z cesty od Borov na D2 v smere do Bratislavy.