Počet najazdených kilometrov prímestských autobusov bude klesať

Trenčín 28. apríla (TASR) – Zabezpečiť ekonomickú efektívnosť, ale aj kvalitu dopravy a rozvoj dopravnej infraštruktúry je hlavným cieľom Plánu dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Strategický dokument schválili na pondelkovom (27. 4.) rokovaní poslanci Zastupiteľstva TSK.



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku bude materiál, zaoberajúci sa najmä prímestskou autobusovou dopravou, aj jedným z podkladov na tender na nových verejných dopravcov v kraji. Tým súčasným končí zmluva s krajom v roku 2023.



„Je to dôležitý materiál, v ktorom sú dva varianty – optimálny, minimálny. Oba varianty hovoria o tom, že počet najazdených kilometrov by sa mal v porovnaní so súčasnosťou znižovať. Prímestskú autobusovú dopravu budeme optimalizovať,“ ozrejmil Baška.



Do dopravnej obslužnosti kraja podľa neho vstupujú aj ďalšie faktory. Kraj bude musieť riešiť otázku regionálnych železníc, ale aj využitie špeciálnej formy autobusovej dopravy pre odľahlé regióny, napríklad na myjavských kopaniciach a v iných častiach kraja.



„Občan si bude môcť zavolať prevádzkovateľovi osobnej dopravy a príde po neho na určené miesto osemmiestna dodávka. Dohodli sme sa s ostatnými samosprávnymi krajmi, že pripravíme jeden takýto vzorový projekt. Schváliť to musí slovenský protimonopolný úrad, ale i protimonopolný úrad Európskej únie,“ doplnil Baška.