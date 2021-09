Pod Strečnom je nehoda, cesta do Žiliny je neprejazdná

Bratislava 17. septembra (TASR) – Pod Strečnom v smere do Žiliny sa zrazili tri autá a kamión, v tomto smere je úsek neprejazdný a vytvorila sa minimálne 90-minútová kolóna. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Dodáva, že smerom na Martin možno prejsť v jednom pruhu, odporúčanie je však úplne sa tomuto úseku vyhnúť.



Kolóny a zdržania sú v piatok popoludní realitou na mnohých miestach, na výjazdoch z Bratislavy sa v kolóne čaká od desiatich do 20 minút. „V Košiciach na Štúrovej v smere von z mesta sa vodiči zdržia 20 minút, rovnako 20-minútové čakanie je v kolóne na R1 pred Zvolenom zo Žiaru nad Hronom," uvádza Zelená vlna RTVS na Twitteri.



Stellacentrum informuje že približne 30-minútové zdržanie je v úseku Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca, do 30 minút sa zdržia aj šoféri v úseku Huncovce – Kežmarok, a to v oboch smeroch.