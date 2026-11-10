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Polícia upozorňuje na sneh a poľadovicu na Dobšinskom kopci
Vodičov vyzýva, aby prispôsobili rýchlosť jazdy aktuálnym podmienkam, dodržiavali bezpečný odstup a vyhli sa prudkému brzdeniu či náhlym zmenám smeru jazdy.
Autor TASR
Rožňava 10. novembra (TASR) - Na ceste I/67 v úseku Dobšinský kopec smerom na obec Stratená sa nachádza približne trojcentimetrová súvislá vrstva snehu a miestami sa tvorí poľadovica. Cesta je zjazdná, no jazda si vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Na sociálnej sieti na to upozorňuje košická krajská polícia.
Vodičov vyzýva, aby prispôsobili rýchlosť jazdy aktuálnym podmienkam, dodržiavali bezpečný odstup a vyhli sa prudkému brzdeniu či náhlym zmenám smeru jazdy. „Aj niekoľko centimetrov snehu môže výrazne zmeniť podmienky na ceste,“ pripomína.
Vodičov vyzýva, aby prispôsobili rýchlosť jazdy aktuálnym podmienkam, dodržiavali bezpečný odstup a vyhli sa prudkému brzdeniu či náhlym zmenám smeru jazdy. „Aj niekoľko centimetrov snehu môže výrazne zmeniť podmienky na ceste,“ pripomína.