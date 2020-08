Polícia upozorňuje na úplnú uzáveru počas Rajeckého maratónu

Rajec 7. augusta (TASR) – Polícia upozorňuje motoristov, že v sobotu budú počas Rajeckého maratónu od 8:30 do 14:00 úplne uzavreté cesty I/64, III/2111, III/2112, III/2110 v obciach Rajec, Šuja, Rajecká Lesná, Fačkov a Čičmany. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Jana Balogová.



„Obchádzková trasa pôjde po ceste I/18 zo Žiliny do Martina, následne na cestu I/65 Martin – Príbovce, II/519 Príbovce – Nitrianske Pravno a opačne. Druhá obchádzková trasa pôjde po ceste I/61 z Považskej Bystrice do Ilavy a následne po ceste II/574 cez Valaskú Belú do Prievidze a opačne," doplnila Balogová.



„Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky a účastníkov podujatia o dôsledné dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, trpezlivosť a ohľaduplnosť," dodala krajská policajná hovorkyňa.