Úplné zablokovanie cesty na Rožňavskej ulici z dôvodu štrajku aj dnes

Bratislava 9. januára (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov na úplné zablokovanie cesty na Rožňavskej ulici v smere do mesta v čase ohláseného zhromaždenia autodopravcov. Blokácia potrvá približne od 10.00 h do 11.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.



"S dopravnými obmedzeniami v danom úseku je však potrebné počítať počas celého dňa, preto vodičom odporúčame, aby sa mu podľa možnosti vyhli a na prejazd využili alternatívne trasy," približuje hovorkyňa.



Štrajk autodopravcov trvá od utorka (7. 1.) v Bratislave, Košiciach aj na Orave. Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) konštatuje, že štrajk považuje za krajné riešenie a hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov. Tí by sa vo štvrtok mali opäť stretnúť s vedením Ministerstva financií SR, aby rokovali o svojich požiadavkách.