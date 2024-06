Polícia upozorňuje na zmenu hlavnej cesty na križovatke v Čani

Košice 11. júna (TASR) - Od stredajšieho (12. 6.) rána dôjde k zmene doterajšej hlavnej cesty na frekventovanej križovatke v obci Čaňa v okrese Košice-okolie. Polícia v súvislosti s uvedenou zmenou organizácie dopravy apeluje na motoristickú verejnosťou, aby bola pri prejazde touto križovatkou mimoriadne opatrná. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Zmena nastane od 8.00 h a týka sa križovatky ciest III/3416, III/3343 a III/3341 v Čani. "Dôjde k zmene doterajšej hlavnej cesty v smere od obce Geča na obec Ždaňa, a to na smer z obce Ždaňa na obec Haniska," spresnila.



Dôvodom je vytváranie dopravných kolón vozidiel pred touto križovatkou, a to v smere od Hanisky. Prejazd väčšieho počtu vozidiel v smere od obce Ždaňa do Hanisky ako v smere od Ždane do obce Geča podľa nej preukázalo aj sčítanie dopravy v rannej a poobednej dopravnej špičke.



"Vzhľadom na to, že ide o zmenu zaužívaného spôsobu prejazdu touto frekventovanou križovatkou, je potrebné zo strany vodičov v najbližších dňoch prechádzať touto križovatkou mimoriadne opatrne a riadiť sa zvislým a vodorovným dopravným značením," doplnila Ivanová s tým, že na zmenu budú na mieste upozorňovať aj policajti.