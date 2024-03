Práce na rekonštrukcii cesty I/66 po zimnom období pokračujú

Banská Bystrica 27. marca (TASR) - Po zimnom období pokračuje Slovenská správa ciest (SSC) s rekonštrukčnými prácami na viacerých úsekoch cesty prvej triedy č. 66. Ako TASR informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová, práce budú vykonávané vo viacerých úsekoch cesty, v intraviláne mesta Banská Bystrica, v úseku Lučatín - Nemecká a na križovatke v Predajnej.



Lukáčová priblížila, že projekt rekonštrukcie cesty je zameraný na opravy povrchu vozovky, úpravu križovatiek, odvodnenie vozovky, rekonštrukciu priepustov, mostov, autobusových zastávok, úpravu alebo výmenu dopravného značenia či výmenu a doplnenie bezpečnostných zariadení.



Od piatka 5. apríla sa začne druhá etapa spevnenia krytu vozovky na ceste I/66 v križovatke s Cestou k Smrečine pri obchodnom centre na autobusovej stanici v Banskej Bystrici. V križovatke je vozovka extrémne namáhaná ťažkou dopravou, preto tam na jeseň minulého roka SSC zrealizovala prvú etapu spevnenia krytu vozovky.



"Druhá etapa stavebných prác bude pokračovať úpravou pruhu s priamym smerom a ľavým odbočením v smere od autobusovej stanice a druhej polovice ľavého odbočovacieho pruhu v smere od Zvolena," priblížila Lukáčová s tým, že stavba bude ukončená v polovici mája.



V termíne od 2. do 19. apríla vymení SSC cestné zvodidlá a upraví krajnice na ceste I/66 v úseku medzi železničnou stanicou a predajňou vozidiel na Partizánskej ceste.



V úseku Lučatín - Nemecká začnú cestári stavebné práce v týždni od 2. do 5. apríla, čo si vyžiada zúženie dopravy na jeden jazdný pruh. Premávka bude regulovaná svetelnou signalizáciou. V utorok 2. apríla sa začnú podľa Lukáčovej práce na mostoch medzi obcami Medzibrod a Brusno.



Pohyblivé pracovisko, v rámci ktorého bude prebiehať kladenie obrusnej asfaltovej vrstvy v úseku od obce Lučatín po obec Medzibrod, bude zriadené od 2. do 12. apríla.



Rekonštrukčné práce plánuje SSC aj na križovatke v Predajnej. Ako uviedla Lukáčová, od 2. apríla tam bude dochádzať k obmedzeniu premávky na nevyhnutný čas, keď budú pracovníci stavby strojmi zasahovať do jedného jazdného pruhu.



V druhej polovici apríla je naplánované kladenie asfaltových vrstiev vozovky. "Počas týchto prác bude doprava regulovaná poučenými osobami. Premávka bude usmernená do jedného jazdného pruhu len počas prác. Mimo pracovných hodín na stavbe sa bude jazdiť v dvoch jazdných pruhoch za zníženej rýchlosti," dodala Lukáčová s tým, že v súvislosti s rekonštrukčnými prácami na ceste žiada SSC vodičov o trpezlivosť a ohľaduplnosť.