Pre asfaltovanie uzatvoria Železničnú ulicu v Trenčíne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jana Vodnáková

Úplne uzatvorený zostane v sobotu od 7.00 h do 19.00 h úsek približne 200 metrov medzi vjazdom a výjazdom od železničnej stanice.

Autor TASR
Trenčín 21. novembra (TASR) - Časť Železničnej ulice v Trenčíne pre asfaltovanie v sobotu (22. 11.) úplne uzatvoria. Zrušené budú aj zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD) na autobusovej stanici, prímestské autobusy budú premávať bez obmedzení. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.

„Žiadame všetkých vodičov o vzájomnú ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie dočasného dopravného značenia v okolí autobusovej stanice počas realizácie prác,“ vyzvali policajti.
