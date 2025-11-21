< sekcia Regióny
Pre asfaltovanie uzatvoria Železničnú ulicu v Trenčíne
Úplne uzatvorený zostane v sobotu od 7.00 h do 19.00 h úsek približne 200 metrov medzi vjazdom a výjazdom od železničnej stanice.
Autor TASR
Trenčín 21. novembra (TASR) - Časť Železničnej ulice v Trenčíne pre asfaltovanie v sobotu (22. 11.) úplne uzatvoria. Zrušené budú aj zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD) na autobusovej stanici, prímestské autobusy budú premávať bez obmedzení. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.
„Žiadame všetkých vodičov o vzájomnú ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie dočasného dopravného značenia v okolí autobusovej stanice počas realizácie prác,“ vyzvali policajti.
