Pre nehodu je prerušená električková doprava do Karlovej Vsi

Bratislava 30. decembra (TASR) – Pre nehodu električky a auta na Botanickej ulici v Bratislave je od 13.30 h prerušená električková doprava do Karlovej Vsi. Na sociálnej sieti o tom informoval Dopravný podnik Bratislava.



Električka číslo 4 premáva zo Zlatých Pieskov / Železničnej stanice Nového Mesta iba po zastávku Chatam Sófer. Cez tunel a Námestie SNP sa vráti do centra a od Kamenného námestia sa napojí na svoju trasu.



Električka číslo 9 premáva z Ružinova po Kapucínsku. Cez tunel, Most SNP, Šafárikovo námestie a Námestie SNP sa vráti na Obchodnú ulicu a napojí sa na trasu späť do Ružinova.



Náhradné autobusy X5 jazdia po trase Dúbravka - Karlova Ves - Most SNP. Prestup medzi električkami a náhradnými autobusmi je možný na zastávkach Chatam Sófer a Most SNP.