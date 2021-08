Pre nehodu na Prístavnom moste sú na Einsteinovej kolóny

Bratislava 20. augusta (TASR) – Pre dopravnú nehodu na bratislavskom Prístavnom moste sa tvoria na Einsteinovej ulici kolóny až po Most Lanfranconi. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS.



Nehoda sa stala na diaľnici D1 na Prístavnom moste v smere z Petržalky do Ružinova. „Jedno auto skončilo pri pravých zvodidlách, dve autá blokujú ľavý pruh," spresnili s tým, že nehoda sa obchádza v strednom pruhu.