VODIČI, POZOR: Uzavreli zjazd z D1 do Košíc aj výjazd Zelený dvor

Košice 22. augusta (TASR) - Pre vážnu dopravnú nehodu sú aktuálne uzavreté oba smery – zjazd z diaľnice D1 do Košíc aj výjazd Zelený dvor v smere na diaľnicu D1. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.



Vodičom, ktorí sa potrebujú dostať do Košíc, odporúča zvoliť si inú trasu. "Napríklad zjazd z diaľnice D1 na Košickú Novú Ves, prípadne alternatívne trasy v smere von z Košíc, a to z centra mesta sa uberať smerom na Michalovce a následne sa napojiť na diaľnicu D1," uvádza polícia.