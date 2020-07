Pre obnovu komunikácie bude počas víkendu križovatka Lozorno uzavretá

Bratislava 24. júla (TASR) – Z dôvodu obnovy povrchu komunikácie dôjde v piatok (24. 7.) od 17.00 h na diaľnici D2 na križovatke Lozorno do pondelka (27. 7.) do 6.00 h k úplnej uzávere vetvy z cesty I/2 v smere od Malaciek na diaľnicu D2 v smere do Bratislavy vrátane pripájacieho pruhu. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.



"Z uvedeného dôvodu vodičov žiadame, aby sa danému úseku cestnej komunikácie vyhli a na prejazd využili obchádzkovú trasu po ceste I/2 cez Stupavu a následne cez diaľnicu D4 návrat na diaľnicu D2 smer Bratislava," doplnila polícia.