VODIČI POZOR: Tunel Prešov bude krátkodobo uzavretý

Prešov 31. decembra (TASR) - Z dôvodu mimoriadneho krátkodobého servisu Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v sobotu (1. 1.) v čase od 22.00 h do nedele (2. 1.) do 2.00 h uzavrie Tunel Prešov. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



"Začíname ľavou tunelovou rúrou, smer z Košíc do Popradu, po otvorení pokračujeme pravou tunelovou rúrou, smer z Popradu do Košíc," povedala Žgravčáková.



Motoristov podľa jej slov prosia o pozornú a bezpečnú jazdu. Zároveň sa ospravedlňujú za znížený komfort.