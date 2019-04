Premávka v Bratislave a na príjazdových komunikáciách je spomalená

Na viacerých úsekoch sa aj pre nehody tvoria kolóny.

Bratislava 2. apríla (TASR) – So zdržaním desať až 20 minút musia v utorok ráno počítať vodiči na bratislavských cestách a vstupoch do hlavného mesta. Na viacerých úsekoch sa aj pre nehody tvoria kolóny. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



V kolóne si vodiči pre nehodu postoja na križovatke Vajnorskej a Bojnickej ulice v smere do centra. So zdržaním približne 20 minút treba počítať na vjazde do Bratislavy z Ivanky pri Dunaji. Pre nehodu sú blokované oba stredné jazdné pruhy. Nehodu dokumentujú aj na križovatke Rožňavskej a Tomášikovej ulice smerom do centra, kde sa zrazili tri autá v ľavom jazdnom pruhu.



Do 20 minút sa vodiči zdržia na Gagarinovej ulici smerom do centra. Do 15 minút si postoja na ulici Svornosti a na Popradskej ulici v smere do centra. Zdržanie do desať minút je na Račianskej ulici smerom do centra. Rovnaké zdržanie hlásia vodiči aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy či na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom v smere od Senca.



Dvadsaťminútové zdržanie je aj v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy. Pätnásť minút si postoja vodiči v Moste pri Bratislave smerom do Bratislavy a tiež v Ivanke pri Dunaji smerom od Bernolákova do Bratislavy. Desaťminútové zdržanie hlásia vodiči z Čiernej Vody a Vajnôr smerom do Bratislavy a tiež za Studeným a Miloslavovom v smere do Bratislavy.