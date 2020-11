Premávku v hlavnom meste spomaľujú nehody

Bratislava 9. novembra (TASR) – Dopravu v hlavnom meste spomaľujú v pondelok ráno viaceré nehody. Vodičov na to upozorňuje Zelená vlna RTVS.



Nehoda sa stala v Bratislave na zjazde z diaľnice D1 na Ivanskú cestu smerom do centra, blokovaný je jeden pruh. Rovnako blokovaný jeden jazdný pruh hlásia na Šancovej ulici v smere na Pražskú. Zdržanie je 15 minút, vodiči ho hlásia už od Tržnice na Trnavskom mýte.



Nehodu dokumentujú aj za Lehnicami smerom do Bratislavy, pred kruhovým objazdom. Vodiči tam prejdú striedavo v jednom pruhu.