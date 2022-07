Elektrické midibusy: Prešovská MHD bude čoskoro posilnená

Prešov 28. júla (TASR) - Prešovskú mestskú hromadnú dopravu (MHD) čoskoro posilnia elektrické midibusy. V uplynulých dňoch došlo k podpisu kúpnej zmluvy na dodanie piatich nových elektrických midibusov vrátane nabíjačiek a príslušenstva. Verejné obstarávanie vyhlásil Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) v máji tohto roku a víťazom súťaže sa stala česká spoločnosť SOR Libchavy, s. r. o. Celková hodnota zákazky je 1,8 milióna eur bez DPH. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



"Český producent dodá do Prešova päť midibusov s elektrickým pohonom typu EBN 8, ktoré v súčasnosti premávajú napríklad v Bratislave alebo v rumunskom Brašove. Elektrické midibusy postupne nahradia v premávke midibusy Rošero First, ktoré sú na hranici životnosti a pre ďalšiu udržateľnosť prevádzky je ich výmena nutná. Zvýšenia komfortu a spoľahlivosti prepravy sa tak cestujúci dočkajú napríklad na linkách 20, 27, 41 či 42," uviedol Tomek.



Midibusy budú mať podľa jeho slov nízkopodlažný vstup pri oboch dverách, samozrejmosťou je klimatizácia priestoru pre cestujúcich a zároveň uzamykateľné bočné okná. "Vďaka modernému informačnému systému vrátane LCD monitorov v interiéri budú mať cestujúci vždy aktuálne informácie o trase daného spoja, ale aj o všetkých zmenách a novinkách v MHD. Štandardom sa už stali USB nabíjačky na držadlách na nabíjanie telefónov, súčasťou vozidiel tiež bude aj kamerový systém v interiéri a exteriéri vozidla, ktorý napomôže pri riešení mimoriadnych situácií," priblížil Tomek.



"Zároveň budú vybavené systémom automatického počítania cestujúcich (APC), s ktorým už máme skúsenosti a vďaka nemu dokážeme vypracovať presné štatistiky o obsadenosti jednotlivých spojov. Elektrický midibus SOR EBN 8 dokáže pojať 16 sediacich a 37 stojacích cestujúcich. Dojazd elektrobusu na jedno plné nabitie bude 130 kilometrov," doplnil Tomek.



Elektrické midibusy budú v zmysle kúpnej zmluvy dodané do 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, pričom účinnosť bude potvrdená po kontrole riadiacim orgánom. Financovanie nákupu zabezpečí z 95 percent Integrovaný regionálny operačný program, zvyšných päť percent pokryje DPMP z vlastných zdrojov. Celková hodnota zákazky je 1,8 milióna eur bez DPH, cena za jeden midibus je 352.262 eur bez DPH. V areáli DPMP pribudne aj päť nabíjačiek na pomalé nabíjanie a jedna nabíjačka na rýchle nabíjanie.