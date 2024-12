ZÁSAH VRTÚĽNIKA: Pri nehode v Nižnej Boci sa zranili traja ľudia

Nižná Boca 29. decembra (TASR) - Na ceste I/72 Nižná Boca v okrese Liptovský Mikuláš došlo v nedeľu popoludní k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej sa zranili traja ľudia. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.



Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k čelnej zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. "Dvadsaťpäťročný vodič vozidla značky Peugeot utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice. Jeho 27-ročná spolujazdkyňa bola do nemocnice transportovaná letecky. Vodič vozidla značky Octavia bol taktiež prevezený so zraneniami do nemocnice," priblížila hovorkyňa.



Ďalej doplnila, že požitie alkoholu a omamných alebo psychotropných látok u vodičov je v štádiu zisťovania. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.