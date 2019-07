VIDEO: Pri Šali sa vykoľajil vlak, železničná doprava je paralyzovaná

Nehoda spôsobila meškanie vlakov, ktoré Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) odhaduje zhruba na 50 minút.

Šaľa 9. júla (TASR) – Vykoľajenie nákladného vlaku v stanici Trnovec nad Váhom vyšetruje Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Šali ako podozrenie z prečinu všeobecného ohrozenia. Pri nehode v utorok krátko po 6.30 h. došlo k vykoľajeniu troch nákladných vozňov a poškodeniu koľajového zvršku, potvrdila polícia. Nehoda paralyzovala železničnú dopravu, ktorá je prerušená v úseku medzi Šaľou a Tvrdošovcami.



Doprava v úseku Šaľa – Tvrdošovce je nahradená kyvadlovou autobusovou dopravou. V staniciach Nové Zámky a Štúrovo nezastavujú až do odvolania vlaky kategórie EC, upozorňuje ZSSK. Vlaky kategórie EC jazdia cez stanicu Rajka.







Pre vykoľajenie vlaku pri Šali presmerovali medzištátne vlaky

Medzištátne vlakové spojenia v Maďarsku, ktoré prechádzajú cez územie SR, presmerovali na inú trať v súvislosti s vykoľajením nákladného vlaku na juhu Slovenska. Tieto medzištátne spoje meškajú aj niekoľko hodín, informovala agentúra MTI.







Vlaky namiesto cez maďarskú stanicu Szob a cez Štúrovo premávajú do Bratislavy cez Hegyeshalom a Rajku.



Na maďarskom úseku nebudú uvedené presmerované spoje prechádzať cez stanice Vác, Nagymaros-Visegrád a Szob. Podľa informácií spoločnosti Mávinform môžu cestujúci do týchto staníc bezplatne cestovať osobnými vlakmi z budapeštianskej Západnej stanice (Nyugati Pályaudvar).



Nákladný vlak sa vykoľajil v stanici Trnovec nad Váhom krátko po 6.30 h.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)