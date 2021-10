Pri vjazde do Bratislavy zo Stupavy si vodiči počkajú aj hodinu

Bratislava 12. októbra (TASR) – Vodiči sa v utorok ráno zdržia na viacerých úsekoch v hlavnom meste aj pri vjazde doň. Zelená vlna RTVS informuje o hodinovom zdržaní na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy.



Polhodinu si vodiči počkajú v kolóne aj na nábreží v smere z Karlovej Vsi do centra, stojí sa už pred Riviérou. Za Mostom Lanfranconi je podľa Zelenej vlny pracovisko cestárov. V Bratislave na Račianskej v smere do centra sa vodiči zdržia 20 minút.



Stella centrum na svojom webe informuje o odstraňovaní nehody na Pionierskej v smere na Račiansku, vodiči sa zdržia v oboch smeroch.