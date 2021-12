Priamy rýchlik z Bratislavy cez Zvolen do Košíc už nepôjde

Banská Bystrica 12. decembra (TASR) – Viacero zmien prináša nový grafikon železničnej dopravy v Banskobystrickom kraji, platný je od 12. decembra 2021. Azda najväčšia zmena nastane pri diaľkových vlakových spojoch, keď už nebudú jazdiť priame rýchliky Bratislava – Zvolen – Košice, ale všetky rýchliky z Bratislavy cez Žiar nad Hronom a Zvolen budú vedené do Banskej Bystrice. Vo Zvolene bude z niektorých z nich možný prestup na diaľkové vlaky Zvolen – Lučenec – Košice.



Ako informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková, dôjde aj k zvýšeniu počtu denných diaľkových vlakov na trase Zvolen – Lučenec – Košice zo štyroch na šesť spojov denne. „Tým sa zlepší dopravná obslužnosť najmä v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota,“ pripomenula hovorkyňa.



Posilnená bude aj doprava medzi Banskou Bystricou a Breznom. Nový dopoludňajší vlak rozšíri možnosti prepravy aj zo Zvolena do Fiľakova.



Bude tiež zavedený nový ranný rýchlik Tekov na trase Levice (5.48 h) - Banská Bystrica (7.27 h). Súčasne v rámci zefektívňovania obehov vozidiel dôjde aj k zrušeniu ranného expresu 530 Urpín z B. Bystrice (5.35 h) do Bratislavy (8.37 h), či posledného rýchlika 847 z Bratislavy do Banskej Bystrice.



Regionálne expresy na trase B. Bystrica – Margecany pôjdu v iných časových polohách, pričom chýbať bude predovšetkým ranné spojenie a v úseku B. Bystrica – Brezno budú zastavovať ako osobné vlaky, čím dôjde k predĺženiu jazdnej doby.



Zmeny grafikonu vlakovej dopravy sa dotknú väčšiny tratí v Banskobystrickom kraji.