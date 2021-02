Prímestské autobusy v Žilinskom kraji pokračujú v prázdninovom režime

Žilina 6. februára (TASR) – Prímestská autobusová doprava v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) bude naďalej fungovať v prázdninovom režime. Rozhodnutie súvisí s vyhláseným núdzovým stavom na území Slovenska. ŽSK o tom informoval na sociálnej sieti.



"Prázdninový režim bude v období od 8. do 14. februára doplnený o autobusové spoje tak, aby bolo zabezpečené dochádzanie žiakov aj zamestnancov do materských a do prvého stupňa základných škôl. Takisto pre vybrané skupiny študentov a zamestnancov stredných škôl, ktoré budú otvorené od 8. februára," uvádza kraj.



Prázdninový režim v prímestskej autobusovej doprave je tak aktuálne predĺžený do 19. februára.