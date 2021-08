Rekonštrukcia mosta skomplikuje dopravu na ceste do ČR

Chocholná-Velčice 16. augusta (TASR) – Od pondelka až do 17. decembra bude úplne uzavretý most nad cestou I/9 v obci Chocholná-Velčice v Trenčianskom okrese. Dôvodom je jeho rekonštrukcia.



Ako informovala na sociálnej sieti trenčianska polícia, doprava bude vedená po vyznačenej obchádzkovej trase na ceste III/1225, III/1864, I/61, I/9.



„Od 16. do 23. augusta 2021 dôjde k úplnej uzávierke cesty I/9 a obchádzka bude vedená po vyznačenej obchádzkovej trase v smere od obce Drietoma po ceste III/1864 Kostolná – Záriečie, III/1225, I/61, I/9 a v smere od Bánoviec nad Bebravou po ceste I/61, III/1225, III/1864, I/9,“ informuje polícia.