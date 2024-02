Riziko pádu skál na cestu I/18 pod Strečnom posúdi geológ

Žilina 7. februára (TASR) - Vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s pádom skál na cestu I/18 pod Strečnom zváži krízový štáb Okresného úradu (OÚ) v Žiline po spracovaní geologického posudku. Po zasadnutí krízového štábu o tom v stredu informoval prednosta OÚ v Žiline Kamil Ruman.



Podľa polície poškodili popadané skaly dve vozidlá, pričom sa nikto nezranil. "Pretože došlo k poškodeniu komunikácie, bude v danom úseku dopravným značením dočasne znížená rýchlosť v oboch smeroch, s využitím obidvoch jazdných pruhov," uviedla žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová.



Riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Slovenskej správy ciest (SSC) v Žiline Ivan Brečka po zasadnutí krízového štábu konkretizoval, že k zosuvu svahu došlo v úseku medzi skalami Margita a Besná. "Zhruba dva až päť metrov pod dynamickou zábranou. Bol tak silný, že poškodil vozovku a potrhal krajnicu. Hlavným bodom pre nás ako správcu komunikácie je okamžité zabezpečenie aktualizácie geologického skutkového stavu v úseku zhruba 500 až 700 metrov. Maximálne jedného kilometra," priblížil.



"Geológovia majú určité stupnice a informujú nás o potenciálnom ďalšom zosuve a riziku následných škôd. Alebo dopravných obmedzení na komunikácii I/18," doplnil.



Podotkol, že uvoľnenie skál je dôsledkom eróznych pohybov. "Jeden týždeň je mínus päť stupňov Celzia, ďalší týždeň je plus desať stupňov Celzia. Do toho sneh, dážď. Čiže, je to dôsledok erózie a oteplenia. Bohužiaľ, sme v úseku, ktorý je týmto povestný, " skonštatoval Brečka.



Starosta Strečna Dušan Štadáni upozornil, že situácia na ceste I/18 je vážna. "Práve toto je asi signál, aby sa začali kompetentní intenzívnejšie zaoberať dobudovaním tunela Višňové - Dubná skala. Zatiaľ nie je vyhlásená mimoriadna situácia. Uvidíme, aké budú výsledky geologického prieskumu," uzavrel.