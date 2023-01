Doprava sa v Bratislave v stredu ráno pre kolóny mierne komplikuje

Bratislava 18. januára (TASR) - Doprava v Bratislave sa v stredu ráno mierne komplikuje. Vodiči sa zdržia v kolónach. Upozorňujú na to Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Zelená vlna informuje o nehode na diaľnici D1 pred Prístavným mostom v smere zo Zlatých pieskov. "Zrazili sa dve autá, blokujú jeden pruh a krátko sa zdržíte," doplnila.



Vodiči si postoja v kolóne v Bratislave na diaľnici D1 od obchodného centra na Ivanskej ceste po Prístavný most. Zdržanie je odhadované na 15 minút. Rovnako sa zdržia aj pri vjazde do hlavného mesta po diaľnici D2 zo Stupavy.