Na stole je návrh obchvatu Starého Smokovca

Vysoké Tatry 3. apríla (TASR) - Správa a údržba ciest (SaÚC) Prešovského samosprávneho kraja (PSK) chce stavať obchvat Starého Smokovca vo Vysokých Tatrách. K návrhu sa budú môcť vyjadriť aj obyvatelia na verejnom zhromaždení, ktoré sa bude konať vo štvrtok 4. apríla o 17.00 h na tamojšom mestskom úrade. Radnica o tom informovala na sociálnej sieti.



Zámer je aktuálne vo fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a krajskí cestári predostreli tri možné varianty. Všetky začínajú na ceste II/537 medzi osadami Tatranské Zruby a Nový Smokovec a končia na rovnakej ceste v úseku medzi Horným Smokovcom a riaditeľstvom Horskej záchrannej služby. Vyplýva to zo zverejnených údajov v zámere EIA. V každom z navrhovaných variantov sa uvažuje s vybudovaním ôsmich mostných objektov a štyroch okružných križovatiek. Trasovanie stavby je v lokalite medzi Horným a Dolným Smokovcom a v závislosti od variantu bude obchvat dlhý niečo viac ako štyri kilometre. V zámere sa okrem iného uvádza, že stavba by mala byť rozdelená do dvoch etáp, pričom s realizáciou sa počíta v rokoch 2027 až 2032.



Účelom stavby je vybudovanie dopravného obchvatu mestskej a administratívnej časti mesta Vysoké Tatry a odklonenie dopravy mimo centra Starého Smokovca. Dôvodom sú narastajúce požiadavky na dopravnú infraštruktúru, nevyhnutnosť zvyšovania dopravných potrieb a nevyhovujúcich dopravných podmienok na súčasnej ceste II/537. "Vysoká intenzita dopravy na ceste II/537 prechádzajúcej zastavaným územím obce a jej nevyhovujúce technické parametre podmieňujú vysokú nehodovosť a tvorbu kolón. Prejazdy nákladných vozidiel cez zastavané územie sídiel majú vo všeobecnosti negatívny vplyv na statiku budov a kvalitu cestnej vozovky, čo sa prejavuje jej deformáciou," uvádza sa okrem iného v zámere EIA.



Obchvat by mal prispieť k odbremeneniu najmä tranzitnej dopravy cez obytné časti a k zmierneniu dopadov dopravy na životné prostredie. Má tiež eliminovať kolóny, hluk a emisie.