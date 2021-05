Bratislava 26. mája (TASR) - Dopravnú situáciu v Bratislave komplikuje viacero nehôd. V tejto súvislosti sa tvoria kolóny na Einsteinovej v smere na Most Lafranconi, tiež na Moste SNP v smere do centra. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS.



"V Bratislave - Petržalke na konci Einsteinovej v smere na Most Lafranconi sa v strednom pruhu zrazili dve autá a ďalej pred Mostom Lafranconi sa zrazilo osobné auto s nákladným, taktiež blokujú stredný pruh," spresnila Zelená vlna. Kolóna sa podľa dopravných aplikácií tvorí už od Mosta Apollo.



Zelená vlna ďalej informuje aj o 20-minútovom zdržaní na Moste SNP v smere do centra.