Skibusy na Liptove začnú jazdiť pred Vianocami

Demänovská Dolina 5. decembra (TASR) - Bezplatná doprava skibusmi bude na Liptove premávať od 22. decembra. Pre TASR to uviedla Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov. Dodala, že spoje zostávajú prakticky v rovnakom režime ako v minulom roku.



Autobusy do lyžiarskeho strediska v Demänovskej Doline budú premávať zo záchytného parkoviska na začiatku obce v 15-minútových intervaloch. "Do strediska sa bude možné odviezť z oboch liptovských vodných parkov, z Bešeňovej aj z Liptovského Mikuláša, tiež z Liptovského Jána," priblížila Šarafínová.



Novinkou je zastávka pri nákupnom centre v Liptovskom Mikuláši. Šarafínová zároveň odporučila lyžiarom, aby svoje autá nechávali na záchytnom parkovisku.