Slovenská správa ciest podpísala zmluvu na výstavbu mosta v Trstenej

Trstená 13. júla (TASR) – Nový most v Trstenej na ceste I/59 postaví spoločnosť MBM-Group. Zmluvu s nimi podpísala Slovenská správa ciest (SSC) ešte koncom minulého týždňa. Výstavba mosta sa začne v najbližších dňoch, SSC odovzdá stavenisko zhotoviteľovi 16. júla. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa SSC Lucia Karelová.



Do súťaže sa prihlásilo desať uchádzačov, spoločnosť MBM-Group vyhrala s najnižšou predloženou ponukou vo výške 1,27 milióna eur. "Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 1,69 milióna eur, čo predstavuje úsporu 418.000 eur," povedala hovorkyňa.



Lehota výstavby je podľa Karelovej stanovená na osem mesiacov, mimo zimného obdobia. Nový most tak začne motoristom slúžiť v druhom štvrťroku 2021. "Dĺžka mosta dosahuje 39,5 metra. Okrem motoristickej verejnosti ho využijú aj chodci, počíta sa s chodníkmi po oboch stranách," dodala.



Most na ceste I/59 v Trstenej uzavreli 28. októbra 2019 po tom, ako miestny obyvateľ nahlásil na polícii známky jeho poškodenia. Statik vtedy uviedol, že most je v dezolátnom stave. V meste v súvislosti s mostom zasadal aj krízový štáb, mimoriadnu situáciu však nevyhlásil. V marci tohto roka sa most zrútil do rieky, k zraneniam ľudí nedošlo. Obchádzka vedie po ceste R3, I/59 a II/520. Pre chodcov postavili dočasnú lávku, ktorá je osadená na mostných oporách a ostatná pešia doprava využíva externé chodníky a lávky.