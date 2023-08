ZDRŽÍTE SA TAKMER 30 MINÚT: V Bratislave a okolí sa tvoria kolóny

Bratislava 2. augusta (TASR) - Doprava v Bratislave a okolí sa v stredu na niektorých miestach opäť komplikuje. Vodiči si postoja v kolónach aj 25 minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Na nábreží za mostom Lanfranconi smerom na Most SNP sa vodiči v opravovanom úseku zdržia asi 25 minút.



So zdržaním môžu vodiči rátať aj na Karloveskej ulici smerom do Dúbravky. Zrazili sa tam dve autá a blokované sú oba pruhy.



Na diaľnici D1 pred Bratislavou smerom z Trnavy je v pravom pruhu odstavené vozidlo. Zelená vlna RTVS upozorňuje, že ho vodiči zbadajú na poslednú chvíľu.