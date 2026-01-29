< sekcia Regióny
Pripravujú rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
Predpokladaná hodnota zákazky bude známa pri vyhlásení verejného obstarávania, no finálna cena vzíde z tohto procesu.
Autor TASR
Komárno 29. januára (TASR) - Sklápací most v Komárne, ktorý spája mesto s Alžbetiným ostrovom ponad prístavné rameno Dunaja, potrebuje rekonštrukciu. Podľa hovorkyne Slovenskej správy ciest (SSC) Jany Lukáčovej bol most postavený v roku 1968 a aktuálne je zaradený do VI. stupňa stavebno-technického stavu, je teda definovaný ako veľmi zlý.
SSC už podľa Lukáčovej s prípravou na rekonštrukciu mosta začala. „Aktuálne sa chystajú podklady na verejné obstarávanie zhotoviteľa komplexnej opravy mosta, teda cesty, chodníkov a aj mechanickej časti. Bude vyhlásené v prvom polroku 2026. Predpokladaná hodnota zákazky bude známa pri vyhlásení verejného obstarávania, no finálna cena vzíde z tohto procesu,“ uviedla.
Komárno už čoskoro čaká rekonštrukcia ďalších dvoch mostov. Ide o premostenie ponad rieku Váh a nad horúcovodom na hlavnom ťahu smer Bratislava - Komárno - Nové Zámky a Štúrovo. SSC už koncom minulého roka vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. „Rekonštrukciou mostov sa zabezpečí zosilnenie ich nosnej konštrukcie. Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na 4.214.404,70 eura bez DPH. Lehota výstavby je jeden rok od odovzdania staveniska zhotoviteľovi,“ doplnila SSC.
