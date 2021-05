Slovenská správa ciest sa zaoberá upokojením dopravy v Kremnici

Kremnica 19. mája (TASR) – Slovenská správa ciest (SSC) sa zaoberá bezpečnosťou dopravy na ceste I/65 v prieťahu mestom Kremnica a pripravuje riešenie na zlepšenie situácie. SSC to uviedla v reakcii na petíciu, ktorú spísalo mesto v závere uplynulého týždňa.



„SSC ubezpečuje mesto Kremnica, že danou situáciou sa už dlhšie zaoberá a pripravuje riešenie na zlepšenie stavu dopravnej situácie,“ uviedol pre TASR hovorca SSC Martin Guzi s tým, že dopravnú situáciu v meste pravidelne monitorujú.



Ako argumentuje SSC, bezpečnosť na prieťahu Kremnicou každoročne zvyšuje obnova vodorovného dopravného značenia, a to hlavne priechodov pre chodcov. „V roku 2018 bol tiež pred križovatkou Kopernica skúšobne použitý protišmykový náter Tyregrip, ktorý skracuje brzdnú dráhu vozidla a zvyšuje jeho stabilitu,“ doplnil Guzi.



V rámci zvýšenia bezpečnosti chodcov a upokojenia dopravy na prieťahu Kremnicou sa podľa SSC aktuálne uskutočňuje verejné obstarávanie na aktualizáciu projektu, ktorý by mal priniesť požadovaný výsledok.



„Boli zohľadnené požiadavky mesta Kremnica, ktoré bude prizvané k pracovnému rokovaniu. Realizácia stavby je plánovaná na rok 2022,“ povedal Guzi. Ako dodal, projekt obsahuje požiadavky na doplnenie svetelného cestného označenia na priechodoch pre chodcov do vozovky, stredových ostrovčekov a v najkritickejších miestach i osadenie semaforov, ako aj ďalšie opatrenia.



V lete plánuje SSC na ceste I/65 v Kremnici vymeniť asfaltový kryt, investícia je súčasťou veľkoplošných opráv. „Realizáciou tejto akcie sa znížia hlučnosť a vibrácie, na ktoré sa viackrát sťažovali obyvatelia mesta Kremnica, a zvýši sa komfort a bezpečnosť pre motoristov pri prejazde mestom Kremnica po ceste I/65,“ poznamenal Guzi.



Petíciu za zvýšenie bezpečnosti a upokojenie dopravy v Kremnici spísala samospráva koncom uplynulého týždňa, adresovať ju chce Ministerstvu dopravy a výstavby SR a SSC. Mesto odhaduje, že tranzitná doprava naprieč Kremnicou vzrástla po rekonštrukcii horského priechodu Kremnické Bane v roku 2016 minimálne o 30 percent.



„Na prieťahu mestom však neboli spravené žiadne úpravy, ktoré by zabezpečili zvýšenú bezpečnosť chodcov alebo by vynútili upokojenie dopravy a dodržiavanie platných dopravných predpisov,“ upozornil primátor mesta a súčasne zástupca petičného výboru Alexander Ferenčík.