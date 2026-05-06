Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
< sekcia Regióny

Zmodernizujú úsek cesty prvej triedy na Záhorí

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Pôvodný materiál sa z cesty neodváža, recykluje sa a nová asfaltová vrstva sa vyrába priamo na mieste, preto ju netreba privážať z iných zdrojov.

Autor TASR
Kúty 6. mája (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) zmodernizuje úsek cesty prvej triedy medzi Kútmi a Brodským na Záhorí. Práce sa začnú vo štvrtok 7. mája a potrvajú 20 dní. Informoval o tom hovorca SSC Lukáš Trepáč.

„Opravou dvojkilometrového úseku cesty sa odstráni poškodenie asfaltového krytu vozovky, a to technológiou recyklácie za horúca, ktorá znižuje uhlíkovú stopu a je šetrnejšia k životnému prostrediu,“ priblížila SSC.

Pôvodný materiál sa z cesty neodváža, recykluje sa a nová asfaltová vrstva sa vyrába priamo na mieste, preto ju netreba privážať z iných zdrojov. Počas prác bude doprava riadená dočasnými semaformi alebo „regulovčíkmi“ striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Stavebné práce realizuje spoločnosť MBM – GROUP. Celkové náklady predstavujú sumu 719.000 eur s DPH.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici