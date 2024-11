Termín ukončenia opravy mosta pri Trnovci nad Váhom sa opäť posúva

Trnovec nad Váhom 25. novembra (TASR) - Termín ukončenia opravy a údržby železničného mosta medzi stanicami Šaľa a Trnovec nad Váhom sa opäť posunul. Podľa najnovších informácií zverejnených obcou Trnovec nad Váhom by mali byť práce ukončené do 12. decembra. Dôvodom posunu prác by malo byť vychýlenie podporného mostného piliera, ktoré sa preukázalo počas vykonávania opráv.



Podľa pôvodného harmonogramu mali byť práce, ktoré sa začali v auguste, ukončené do konca októbra. Z dôvodu prevádzkových a klimatických podmienok bol termín na realizáciu opráv a údržby prvýkrát predĺžený do 25. novembra.



Železničná spoločnosť Slovensko avizovala, že práce na železničnom moste medzi stanicami Šaľa a Trnovec nad Váhom prinesú významné zlepšenia pre všetkých cestujúcich na trati Bratislava - Galanta - Nové Zámky. Po ukončení opráv sa rýchlosť vlakov na tomto moste zvýši z 50 na 120 kilometrov za hodinu, čo umožní plynulejší a rýchlejší prechod vlakov cez tento úsek. Modernizácia, ktorú realizujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), by mala prispieť k zvýšeniu spoľahlivosti a komfortu cestovania.



Most medzi Šaľou a Trnovcom nad Váhom je najdlhší železničný most v sieti ŽSR. Postavili ho v roku 1847, prestavbou prešiel v roku 1974. Konštrukcia mosta bola vyrobená v roku 1946.