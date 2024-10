Trenčianski cestári chystajú rekonštrukciu mosta v Brodzanoch

Brodzany 8. októbra (TASR) - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) pripravuje rekonštrukciu mostného objektu v Brodzanoch v okrese Partizánske. Cez verejnú súťaž vybrala dodávateľa projektovej dokumentácie.



Vybraný dodávateľ vypracuje projekt pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby, rovnako zabezpečí inžiniersku činnosť a autorský dozor pri rekonštrukcii mosta na ceste II/593 v Brodzanoch, uviedla SC TSK vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Rekonštrukciou mosta cez Brodziansky potok budú cestári sledovať zvýšenie zaťažiteľnosti a životnosti objektu. Súčasťou projektu budú i potrebné prekládky inžinierskych sietí, úprava cesty II/593 a svahov v najnutnejšom rozsahu.



Dodávateľom projektu bude spoločnosť DAQE so sídlom v Žiline, krajskí cestári jej v zmysle zmluvy o dielo zaplatia z vlastných zdrojov 18.588 eur. Projekt musí zhotoviteľ odovzdať do štyroch mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, inžiniersku činnosť zabezpečiť do štyroch mesiacov od prevzatia projektu. Zmluvu o dielo uzatvorila organizácia s firmou koncom septembra.



Cez rovnakú verejnú súťaž hľadá SC TSK i dodávateľa projektov pre rekonštrukciu mostného objektu v Chudej Lehote v okrese Bánovce nad Bebravou a v trenčianskej časti Biskupice.