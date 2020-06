Trnavský kraj zavádza od júla rodinný cestovný lístok

Trnava 24. júna (TASR) – Od júla začne v rámci Trnavského kraja platiť pre cesty autobusmi nový rodinný cestovný lístok. Jeho úlohou bude pritiahnuť cestujúcu verejnosť do prostriedkov verejnej dopravy pri voľnočasových aktivitách, pri cestovaní za kultúrou a na výlety. Informoval o tom na stredajšom zasadnutí krajského zastupiteľstva v Trnave predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.



Rodinný cestovný lístok bude stáť 1 euro a bude platný na všetkých linkách dopravcov v kraji Arriva Trnava, SKAND Skalica a SAD Dunajská Streda, a to v soboty, nedele, cez sviatky, počas dní pracovného pokoja i voľna. Platiť bude počas jedného dňa aj na spiatočnú cestu, podmienkou bude skupina maximálne piatich osôb. Z toho musí byť najmenej jedna osoba dospelá, pričom nemusí ísť o rodiča, a najmenej jedno dieťa do 18 rokov.



Cena je nastavená tak, aby bola motivujúca a oplatila sa všetkým cestujúcim, ktorí sa rozhodnú využiť služby verejnej dopravy. Zámerom pri stanovení ceny za rodinný cestovný lístok bolo, aby sa cestujúca verejnosť bola ochotná vzdať svojich návykov a aby využívala pri svojich voľnočasových aktivitách hlavne služby verejnej a ekologickej dopravy.