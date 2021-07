Tunel Bôrik na D1 bude v smere na Prešov od pondelka neprejazdný

Mengusovce 25. júla (TASR) – Tunel Bôrik na diaľnici D1 bude v smere na Prešov od pondelka 26. júla neprejazdný. Úplná uzávera potrvá do stredy 4. augusta. Ako TASR informovala Eva Žgravčáková z oddelenia komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti, dôvodom je obnova ochranného náteru sekundárneho ostenia tunela, ktorá má prispieť k zlepšeniu svetelných podmienok v tuneli.



„S mimoriadnou úplnou uzáverou pravej tunelovej rúry tunela Bôrik je potrebné počítať od pondelka 26. júla od 7.00 h do stredy 4. augusta do 7.00 h. Diaľnica D1 bude čiastočne uzavretá od križovatky Mengusovce po križovatku Poprad, západ v úseku km 314,75 – km 323,00," konkretizovala Žgravčáková s tým, že doprava povedie po obchádzkovej trase od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste prvej triedy I/18 odklonom cez mesto Svit.



Národná diaľničná spoločnosť mala realizáciu prác naplánovať s ohľadom na vhodné klimatické podmienky. Trvanie uzávery má zodpovedať rozsahu a nevyhnutnému technologickému postupu prác.