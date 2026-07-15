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OBMEDZENIE: Tunel Višňové je pre dymiaci kamión obojstranne uzatvorený
Dymiaci kamión stojí vo štvrtom núdzovom zálive v smere od Martina do Žiliny.
Autor TASR
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Žilina 15. júla (TASR) - Tunel Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala je v stredu ráno obojstranne uzatvorený. Dôvodom je dymiaci kamión v tuneli. Informovala o tom polícia na portáli Ministerstva vnútra SR.
Doplnila, že dymiaci kamión stojí vo štvrtom núdzovom zálive v smere od Martina do Žiliny. Na miesto sa presúvajú hasiči a policajné hliadky.
Doplnila, že dymiaci kamión stojí vo štvrtom núdzovom zálive v smere od Martina do Žiliny. Na miesto sa presúvajú hasiči a policajné hliadky.