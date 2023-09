Úsek cesty I/68 na moste Prešov dočasne uzatvoria

Prešov 26. septembra (TASR) - Úsek cesty I/68 na moste Prešov na mesiac dočasne uzatvoria. Upozorňuje na to Národná diaľničná spoločnosť (NDS) s tým, že uzávera bude v kilometri 83,734. Dôvodom je podľa hovorkyne NDS Evy Žgravčákovej výmena porušených mostných záverov.



Uzávera začne platiť od stredy 27. septembra od 8. hodiny a potrvá do 29. októbra do 18. hodiny. "Práce budú prebiehať v dvoch etapách. V prvej etape bude uzavretý pravý jazdný pruh v pravom jazdnom páse a v druhej etape ľavý jazdný pruh v pravom jazdnom páse," konkretizovala hovorkyňa. Doprava bude vedená vždy v jednom jazdnom pruhu.



NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a najmä aby rešpektovali rýchlostné limity v súvislosti s bezpečnosťou účastníkov cestnej premávky i pracovníkov v teréne. "Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti," uzavrela Žgravčáková.