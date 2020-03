Uzavretý cestný most cez kanál v Ilave by mal do roka nahradiť nový

Ilava 12. marca (TASR) – Starý, takmer 60-ročný most cez inundačný kanál Váhu v Ilave, nahradí do roka nový moderný most. Vládny kabinet na asanáciu starého a výstavbu nového mosta uvoľnil 3,66 milióna eur.



Ako informoval primátor Ilavy Viktor Wiedermann, starý cestný most spájajúci obce na pravom brehu Váhu s okresným sídlom je pre havarijný stav uzavretý pre motorové vozidlá, cyklistov a chodcov od decembra 2018.



„Most je v kompetencii Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorý rieši situáciu s odstránením starého a postavením nového mosta. Sme radi, že sa s mostom ide niečo robiť, pretože súčasná situácia komplikuje dopravu a celkovo bezpečnosť ľudí v mestskej časti Sihoť, ktorých sa najviac dotýka. Alternatívou je momentálne trasa po diaľničnom privádzači, ktorý však nie je prispôsobený pre cyklistov a chodcov,“ doplnil primátor.



Železná konštrukcia starého mosta by podľa neho mala byť uchytená žeriavom, odrezaná a odložená mimo hlavnej cesty, kde ho rozoberú. Nový most má byť zložený rovnako mimo mostného objektu a následne ho majú uchytiť na mostné piliere, ktoré sú funkčné.



„Vizuálne sa bude nový most podobať na bratislavský Most Apollo, okrem dvoch pruhov pre automobily bude jeho súčasťou aj jeden pruh pre chodcov a druhý pre cyklistov,“ priblížil Wiedermann s tým, že optimistický variant je, že nový most bude hotový do 12 mesiacov.



Podľa hovorkyne Trenčianskeho samosprávneho kraja Lenky Kukučkovej schválila vláda uvoľnenie financií 26. februára, na účet TSK prišla suma 5. marca. „Projektová dokumentácia bola kompletne spracovaná a odovzdaná Správe ciest TSK v decembri minulého roka. Zbúranie starého mosta bude realizované súbežne s výstavbou nového. V decembri minulého roka projektant v rámci inžinierskej činnosti podal žiadosť na Okresný úrad Trenčín na vydanie stavebného povolenia. V súčasnosti zabezpečuje Správa ciest TSK úkony potrebné na vyrovnanie vlastníctva pozemkov v záberovom pásme realizácie nového mosta,“ doplnila Kukučková.